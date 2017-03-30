На Тернопільщині госпіталізовано двох осіб, які впали з висоти під час ремонту даху

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до співробітників Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від чергового медика приймального відділення обласної клінічної лікарні про те, що до них із травмами доправлено двох жителів Зборівщини.

Виявилося, обоє чоловіків впали з риштування, ремонтуючи дах в с.Байківці Тернопільського району.

Зі слів травмованих, вони власноруч робили риштування, при цьому не побачили, що одна дошка повністю прогнила. Вона й проламалася під вагою майстрів.

55-річний потерпілий був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм головного мозку, його 31-річний напарник отримав багатоуламковий перелом п’ятки. Його прооперували.

Поліцейські перевіряють обставини отримання потерпілими травм.