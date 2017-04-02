У Тернополі понад 6 тисяч осіб взяли участь у хресній ході (фото)

У Тернополі понад 6 тис осіб взяли участь у Хресній дорозі.

Як передає кореспондент УНІАН, після архиєрейського богослужіння, яке відправив єпископ Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Василій Семенюк, колона вирушила від Архикатедрального собору Непорочного зачяття Пресвятої Богородиці і пройшла центральними вулицями міста.

На момент ходу колони рух транспорту було перекрито, зокрема на центральній вул. Руській, якою їздить 80% громадського транспорту.

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«Під час Хресної дороги ми спільно просимо в Господа миру для нашої країни, щоб припинилася війна на сході України. Учасники цієї хресної ходи свідчать свою віру в розп’ятого і воскреслого спасителя. При йшли всі ті, хто має поклик серця, ті, хто вболіває за свою країну, за свій народ. Які вірять, що божий мир, якщо про нього просити, він прийде у нашу країну. Водночас люди могли розважувати над своїми труднощами та проблемами, які їх турбують, і спільно християнською родиною просити світла для свого щоденного життя», – заначив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Теодор Мартинюк.

Хресна дорога відбувається у Тернополі щороку напередодні Великодня з метою допомогти жителям міста належно духовно підготуватися до свята Воскресіння Христового.