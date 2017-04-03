На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 4 особи

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора в Монастириську на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.

Зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz та Iveco.

За попередньої інформацією, водій мікроавтобуса "Mercedes-Benz" віз пасажирів з Польщі. Близько 3.50 він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою, за кермом якої перебував житель Івано-Франківської області.

В результаті удару автомобіль Iveco перекинувся. Два пасажири, які сиділи ліворуч за водієм, та сам кермувальник з "Mercedes-Benz" потрапили до лікарні.

У водія закрита травма грудної клітки, травма хребта та закритий перелом передпліччя. В іншого учасника ДТП забої обличчя та лівого плеча.

В реанімацію потрапив житель Монастириського раойну – у нього закрита черепно-мозкова травма, переломи основи черепа й передпліччя.

За меддопомогою звернувся і водій вінтажівки. Його після огляду медиків відпустили.

Правоохоронці з'ясовують причини автопригоди. Одна з версій – водій мікроавтобуса міг заснути за кермом.

Медекспертиза показала, що обидва водії на момент зіткнення були тверезими.

Триває слідство.