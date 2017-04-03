Під Тернополем згоріло 3 га сухої трави (відео)

Пожежники загасили під Тернополем пожежу сухої трави на площі 3 га.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора о 13.36 на вул. Микулинецькій. Горіла територія біля авторинку. Вогнем знищено суху траву та очерет на площі близько 3 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Причина загорання встановлюється.

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