Під Тернополем згоріло 3 га сухої трави (відео)
13:44, 03 квітня 2017Тернопіль
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Пожежники загасили під Тернополем пожежу сухої трави на площі 3 га.
Ілюстрація УНІАН
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора о 13.36 на вул. Микулинецькій.
Горіла територія біля авторинку.
Вогнем знищено суху траву та очерет на площі близько 3 га.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Причина загорання встановлюється.
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