Голова Тернопільської ОДА проінспектував якість ремонтних робіт на трасі М-19 (фото)

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна проінспектував якість ремонтних робіт на трасі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, при виїзді на місце ремонтних робіт він повідомив, що перший транш у 250 млн грн Тернопільщина вже отримала. Планується, що на ремонт доріг будуть залучатися також кошти від перевиконання митного збору, за попереднім прогнозом сума має скласти близько 60-90 млн грн.

«Я сподіваюся, що нам вдасться знайти спільну мову з підприємцями, які зареєстровані в Тернопільській області, але до цього часу розмитнювалися в інших областях, і переконати їх надати перевагу нашій митниці. Таким чином, це буде спільна робота на користь і розвиток нашого краю», – сказав Барна.

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На трасі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече 8 км вже зроблено, попереду ще близько 40 км.

За словами Барни, на ремонт цього шляхопроводу область загалом отримає близько 450 млн грн.

«Дорога М-19 – це один із ключових автошляхів. Ця дорога сполучає Тернопіль не лише з Києвом, нею їдуть до Білорусі, Польщі, Румунії. Тому важливо, щоб ми працювали в цьому напрямку максимально оперативно. При стабільному фінансуванні в межах 450 млн грн, які було обіцяно Міністерством інфраструктури, ми маємо намір забезпечити реалізацію даного проекту до кінця нинішнього року. В рамках проекту передбачається невелика реконструкція об’їзної дороги міста Кременець», – повідомив Барна.

Як повідомляв УНІАН, голова ОДА закликав громадськість та активістів контролювати процес ремонтних робіт на дорогах області і вчасно повідомляти про факти порушень, зловживань чи недоцільного використання ресурсів.