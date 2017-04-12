На Тернопільщині нетверезий пенсіонер побив до непритомності 3-річну онуку, а потім вчинив самогубство

На Тернопільщині у селі Залісся Борщівського району 62-річний чоловік під час сімейного конфлікту побив дружину та онуку, а згодом вчинив самогубство.

Як розповів УНІАН заступник начальника Борщівського відділення поліції Володимир Гуска, 11 квітня близько 21 год до чергової частини надійшло повідомлення від сільського голови села Залісся про те, що місцевий житель, будучи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив конфлікт з дружиною. Через сварку 3-річна онука почала плакати.

Це розізлило пенсіонера, він почав бити дівчинку руками й ногами, поки дитина не втратила свідомості.

Зараз дитина перебуває в обласній клінічній лікарні. Її стан медики оцінюють як важкий, адже в неї закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку та перелом кісток склепіння черепа.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 115 з поміткою «самогубство» Кримінального кодексу України.