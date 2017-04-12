На Тернопільщині суд призначив 200 годин громадських робіт матері-алкоголічці, яка била свою дитину
Агресивна мама, яка зловживає алкоголем, через непослух доньки побила дівчинку, спричинивши їй тілесні ушкодження на спині та руках.
На Тернопільщині матері, яка била свою дитину, винесли покарання у вигляді 200 год громадських робіт. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс Теребовлянський районний суд.
Читайте такожНа Тернопільщині нетверезий пенсіонер побив до непритомності 3-річну онуку, а потім вчинив самогубство
Встановлено, що в одному із сіл Теребовлянського району на початку лютого місцева жителька завдала легких тілесних ушкоджень своїй 8-літній доньці. Агресивна мама, яка зловживає алкоголем, через непослух доньки побила дівчинку, спричинивши їй тілесні ушкодження на спині та руках. Наступного дня синці на тілі дівчинки побачили вчителі у школі, які повідомили про інцидент поліції.
В ході перевірки з‘ясувалось, що жінка не лише била дитину, а й використовувала інші антипедагогічні методи виховання – у якості покарання прив’язувала дівчинку мотузкою до ніжки стола.
Читайте такожВ заручниках у власної матері: на Тернопільщині 14-річний хлопець 2 роки просидів в ізоляції від людей
Оскільки відповідно до висновку судово-медичної експертизи тілесні ушкодження, завдані дитині, належать до легких, за рішенням суду винній особі призначено покарання у виді громадських робіт.
Наразі дівчинка перебуває в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей у Тернополі.
Вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав.