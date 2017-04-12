На Тернопільщині суд призначив 200 годин громадських робіт матері-алкоголічці, яка била свою дитину

На Тернопільщині матері, яка била свою дитину, винесли покарання у вигляді 200 год громадських робіт. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс Теребовлянський районний суд.

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Встановлено, що в одному із сіл Теребовлянського району на початку лютого місцева жителька завдала легких тілесних ушкоджень своїй 8-літній доньці. Агресивна мама, яка зловживає алкоголем, через непослух доньки побила дівчинку, спричинивши їй тілесні ушкодження на спині та руках. Наступного дня синці на тілі дівчинки побачили вчителі у школі, які повідомили про інцидент поліції.

В ході перевірки з‘ясувалось, що жінка не лише била дитину, а й використовувала інші антипедагогічні методи виховання – у якості покарання прив’язувала дівчинку мотузкою до ніжки стола.

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Оскільки відповідно до висновку судово-медичної експертизи тілесні ушкодження, завдані дитині, належать до легких, за рішенням суду винній особі призначено покарання у виді громадських робіт.

Наразі дівчинка перебуває в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей у Тернополі.

Вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав.