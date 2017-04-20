У Тернополі екс-гравці мадридського "Реалу" провели майстер-класи для дітей

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід відбувався завдяки сприянню обласної організації ФФУ.

«На жаль, раніше Тернопільщина не відзначалася активністю щодо розвитку футболу, але тепер спільно з Федерацією футболу у Тернопільській області на чолі з Тарасом Юриком ми працюємо в питаннях створення мережі спортивних майданчиків. Так, торік в області було зроблено 5 спортмайданчиків. Цього року плануємо облаштувати щонайменше 15. Це буде добрим стимулом для розвитку спортивної інфраструктури, а з нею – й футболу. Для мене, як для голови обласної державної адміністрації, дуже важливо зробити все, щоб максимально забрати молодь з вулиць, із соціальних мереж, від комп’ютерів і залучити її до спорту», – сказав під час зустрічі з іспанцями голова ТОДА Степан Барна.

Павон зазначив, що їм було дуже приємно відвідати Україну й, зокрема, Тернопільську область, а також поспілкуватися з дітьми.

«Приїзд іспанських футболістів якраз покликаний на те, щоб дивлячись на своїх кумирів, юні гравці хотіли на них рівнятися. Я дуже вдячний Франсіско та Івану за те, що знайшли час і приїхали до нас у гості. Для області це непересічна й надзвичайно важлива подія, і я впевнений, що вона буде початком нової ери у футболі Тернопільщини», – сказав народний депутат України, голова Федерації футболу Тернопільської області Тарас Юрик, за підтримки якого відбувся приїзд екс-гравців «Реалу».