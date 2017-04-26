59-річна тернополянка через телефонних шахраїв втратила 5 тисяч гривень

59-річна тернополянка через телефонних шахраїв втратила 5 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, незнайомець, який зателефонував до жінки, представився правоохоронцем та повідомив, що її син вчинив бійку і за це йому загрожує кримінальна відповідальність.

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Аби родич уникнув проблем із законом, потрібно заплатити 10 тис. грн.

Жінка погодилася на умови додзвонювача. 59-річна тернополянка встигла перерахувати зловмиснику 5 тис. грн, коли на зв’язок з нею вийшов її син. Виявилося, що він не причетний до жодних правопорушень.

Жінка зрозуміла, що її ошукали і відразу звернулась до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).