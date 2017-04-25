У Тернополі шахраї видурили у пенсіонерки 350 доларів. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора близько 18 год біля жінки на зупинці громадського транспорту зупинився автомобіль на номерах іноземної реєстрації.

З нього вийшла незнайома жінка, та ламаною українською розповіла тернополянці історію про товариша, який потрапив до лікарні і почала просити позичити їй 350 американських доларів на термінову операцію.

Жінка запевнила, що кошти має, але оскільки вони задекларовані, зараз зняти готівку вона зараз не в змозі, а кошти необхідні негайно. Пенсіонерка повірила та погодилась позичити готівку під заставу сумки незнайомців з цінними речами. За коштами вони пішли до помешкання тернополянки. Там жінка віддала свої заощадження, а невідомі, пообіцявши за декілька годин повернутись з грішми, покинули квартиру.

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Через деякий час вона все ж таки здогадалася відкрити сумку, однак нічого цінного у ній не знайшла. Оскільки шахраї після цього так і не з’явилися пенсіонерка з вернулася в поліцію.

Відомості про подію внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).

Раніше на Тернопільщині шахраї видурили у місцевої жительки 12 тисяч гривень.