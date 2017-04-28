Очільник Тернопільщини увійшов у ТОП-5 кращих керівників областей

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна увійшов до 5-ки кращих керівник областей за версією КВУ. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, комітет виборців України склав «Рейтинг діяльності голів ОДА за І квартал 2017 року».

Як йдеться у дослідженні КВУ, Тернопільська область демонструє позитивну динаміку за показниками соціально-економічного розвитку. Зокрема, в І кварталі зросли обсяги промислового виробництва (на 7%) і суттєво зменшилася заборгованість із виплати заробітної плати (на 31,3%).

Експерти також відзначили лідируючі позиції області у втіленні реформи децентралізації, а також роботу ОДА в напрямку допомоги армії.

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В першу п’ятірку, згідно з дослідженням, потрапили голови Харківської, Донецької, Кіровоградської, Тернопільської та Закарпатської облдержадміністрацій.

Оцінка базувалася на двох критеріях: показниках соціально-економічного розвитку регіонів та опитуванні місцевих експертів.

Всього було оцінено показники соціально-економічного розвитку за 5 напрямками: розвиток промисловості, сільського господарства, темпи будівництва, експорт-імпорт, рівень доходів населення. Д

жерелами інформації стали офіційні статистичні дані, інформація, надана ОДА на запит Комітету виборців України, інформація ЗМІ та спеціальні експертні опитування, проведені в межах проекту. Відповіді на анкети надали 276 експертів з усіх областей України.

Текст повний звіту "Рейтинг діяльності голів ОДА за І квартал 2017 року" розміщено за посиланням: https://goo.gl/hbGm5g.