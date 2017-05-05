У січні-квітні платники податків Тернопільської області сплатили 1,408 млрд грн платежів – на 13,7% більше очікуваного

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, індикативний показник виконано на 113,7%, додатково надійшло 170 млн грн. Надходження перевищили минулорічний показник на 454,5 млн грн або на 47,6%.

Прогнозні показники з надходжень до державного бюджету забезпечено на 101,6% і склали 589,5 млн грн. Порівняно з січнем-квітнем минулого року надходження зросли на 203 млн грн або у 1,5 рази. У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 261,9 млн грн податку на додану вартість, 55,9 млн грн податку на прибуток, 14,3 млн грн акцизного податку.

Місцеві бюджети з початку року отримали 819,1 млн грн, що на 160,7 млн грн більше від очікуваного. Порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено приріст коштів на 251,5 млн грн або на 44,3%.