На Тернопільщині за 4 місяці легалізовано майже 1,5 тисячі працівників

На Тернопільщині за 4 місяці легалізовано 1 477 працівників. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, з початку року з метою забезпечення контролю за суб’єктами господарювання, вжиття заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення було проведено перевірки та індивідуальні співбесіди із 654 суб’єктами господарської діяльності.

При цьому працівники управління ДФС виявили 1480 не облікованих найманих працівників, яким виплатили 5,24 млн грн доходів.

В результаті проведених заходів роботодавці з 1 тис. 477 громадянами оформили трудові договори, а бюджет отримав 896,7 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 1,52 млн грн єдиного соціального внеску.