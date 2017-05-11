На Тернопільщині у ДТП зіткнулося 3 автомобілі. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора 10 травня.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля "ВАЗ 2107", рухаючись у напрямку Тернополя, не впорався з керуванням. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці, в межах села Деренівка, він в'їхав у задню частину автомобіля Ford Scorpio, а після цього ще й в Peugeot Partner. Обидва транспортних засоби рухалися попереду "Жигулів" в попутному напрямку.

В результаті удару за допомогою до лікарів звернулися пасажир "ВАЗ 2107" та водій автомобіля Ford. У жінки виявили забій грудної клітки, а у чоловіка закрита черепно-мозкова травма.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).