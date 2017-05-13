На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано двох осіб. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася учора 12 травня близько 17.30 на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo Sens, рухаючись в напрямку Тернополя, під час виконання обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Audi-100.

Читайте такожНа Тернопільщині у ДТП зіткнулося 3 автомобілі

В результаті аварії до лікарні бригада швидкої госпіталізувала водія Daewoo. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма грудної клітки та відкриті переломи обох наколінників. З травмами та забоями звернувся за меддопомогою і пасажир цього ж автомобіля.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик, у водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення ПДР).