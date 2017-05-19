Частина Тернополя впродовж двох діб пробуде без води через промивання мереж

Частина Тернополя впродовж двох діб пробуде без води. Як повідомили УНІАН в прес-службі КП «Тернопільводоканал», воду відключать через планове промивання водопровідних мереж.

Води не буде з 00 год 23 травня до 24 год 24 травня в мікрорайонах Центр, “Старий парк”, “Новий світ”, а також на вул. Поліській (промислова зона), Бродівській, Стадникової, Текстильній 2-22, Малишка, Глибокій, Глиняній, Дівочій та Татарській.

У водоканалі застерігають, що починаючи від ранку 24 травня в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів та вулиць може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, тобто непридатної для вживання в питних цілях чи для приготування їжі.

У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема – заміну пожежних гідрантів, запірної арматури на вузлових місцях мережі, підключення новозбудованих об’єктів.

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Цілком відновлено водопостачання буде вранці 25 травня.

Промивання водопровідних мереж з метою покращення якості питної води у Тернополі здійснюють двічі на рік: навесні та восени.

Для зручності споживачів здійснення заходів, пов’язаних із плановим промиванням водопровідних мереж, розділено на два етапи.

Як повідомляв УНІАН, 26-27 квітня без води пробули решта мікрорайонів Тернополя, куди вода подається з Верхньо-Івачівського водозабору.