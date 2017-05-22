На Тернопільщині суперечка сусідів за межу завершилася двома кримінальними провадженнями

На Тернопільщині один сусід зламав іншому палець в ході суперечки за межу.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, конфлікт виник у селі Плоске Кременецького району під час оранки.

49-річний чоловік погрожував вбити сокирою 62-річного односельця, якщо той хоча б на сантиметр зачепить межу. Повідомлення про це надійшло у поліцію від жителів села. Відтак, правоохоронці, що прибули на виклик, втихомирили селян і вилучили сокиру.

Та згодом від чергового лікаря Кременецької районної лікарні надійшло повідомлення, що до них доправлений пацієнт зі зламаним пальцем.

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Як з’ясувалося, потерпілий – 49-річний житель села Плоске, який погрожував вбивством сусідові. Чоловік заявив, що тілесні ушкодження йому наніс 62-річний односелець.

Кримінальні провадження розпочаті щодо обох сторін земельного конфлікту. Один селянин відповідатиме за погрози вбивством - частина перша статті 129 КК, а інший – за нанесення тілесних ушкоджень – частина перша статті 125 КК.