У ДТП на Тернопільщині постраждало двоє мешканців Рівненщини

У Тернопільській області внаслідок ДТП постраждало двоє людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, дорожньо-транспортна пригода сталася 8 червня на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік залізничного переїзду у Заліщицькому районі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ 2170» порушив правила виїзду з другорядної дороги на головну. Він не переконався у безпеці маневру та не пропустив транспорт, який їхав головною дорогою. Відтак, легківка зіткнулася з автомобілем марки «ВАЗ 2105», якою керував житель міста Радивилів Рівненської області.

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Внаслідок ДТП постраждали двоє жителів Рівненщини. У водія автомобіля діагностували закриту травму грудної клітки й перелом двох ребер. У його пасажира – закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку й забої. Обох чоловіків госпіталізували.

Водій, що спричинив ДТП, за медичною допомогою не звертався.

У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.