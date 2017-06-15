На Тернопільщині під час пожежі згоріло 50 кг сировини для набивки матраців
11:09, 15 червня 2017Тернопіль
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Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
На Тернопільщині під час пожежі згоріло 50 кг сировини для набивки матраців. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 14 червня в Кременці виникла пожежа на складі ЗАТ «Ватин».
Внаслідок пожежі вогнем знищено 50 кг розрихлюючого матеріалу для набивки матраців на площі 35 м кв.
Пошкоджено стелю та стіни будівлі, розрихлюючий апарат.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління.
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