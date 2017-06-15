На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули троє осіб (фото)

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули троє осіб. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні на трасі Броди-Тернопіль близько 7 год ранку.

Зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та ВАЗ-2105.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника ГУНП в області Степана Яцуха, водій іномарки, рухаючись з Тернополя в бік Залізців, обганяв автомобіль, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у ВАЗ-2105, що рухався в напрямку обласного центру.

В результаті зіткнення загинув водій Volkswagen Passat 1964 року народження, а також водій та пасажир «Жигулів» 1972 та 1974 років народження.

Ще двох пасажирів ВАЗ-2105 – 49-річну жінку та 21-річного юнака – бригада швидкої у важкому стані доправила до лікарні.

Усі загиблі і потерпілі – мешканці Зборівського району.

Наразі встановлюються остаточні причини аварії, а також стан водіїв на момент ДТП.