На Тернопільщині завдяки системі «PROZORRO» за півроку вдалося зекономити 2 млн грн. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, наразі в системі зареєстровано понад 500 організацій Тернопільської області.

З початку року оголошено 914 закупівель, у яких взяли участь 615 учасників зі всієї України. Загалом закупівлі планують здійснити на суму 32,3 млн грн.

«Жодна бюджетна копійка не буде витрачена без відома громади. Сьогодні стоїть задача максимально раціонально витрачати наявні гроші, а залишок спрямовувати на нагальні потреби регіону. Тернопільщина вже провела 331 тендер. Витративши 16,2 млн грн, ми в той же час зекономили понад 2 млн грн. Ця сума дорівнює вартості шкільного автобуса, і ще залишаться кошти, скажімо, на обладнання спеціалізованого класу», – зауважив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він додав, що з 11 травня на Тернопільщині усі державні закупівлі вартістю понад 3 тис грн повинні проводитися виключно через електронну систему. Для того, щоб держслужбовці могли швидше опанувати нову систему, в області регулярно проводиться навчання. Днями семінар провели представники компанії «E-Tender», яких запросив департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОДА.

Нагадаємо, ініціатива «PROZORRO» була запропонована громадськими активістами у співпраці з державними органами влади та підприємцями. З 1 квітня вона розгорнулася на всю Україну. Система дозволяє контролювати, куди і як витрачаються бюджетні кошти. Кожен українець має змогу в режимі реального часу бачити перебіг закупівель.