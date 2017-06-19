У Тернополі через ремонт вулиці в центрі міста змінено маршрути руху п’яти тролейбусів

У Тернополі через ремонт вулиці Живова в центрі міста змінено маршрути руху п’яти тролейбусів. Як повідомили УНІАН в КП «Тернопільелектротранс», у зв’язку із ремонтом дорожнього покриття ділянки вул. Живова від вул. Шептицького до виїзду з міжміського автовокзалу з 19 по 21 червня з 9 до 21 год будуть внесені зміни в рух тролейбусних маршрутів №№3, 4, 5, 8, 9.

Зокрема, тролейбусні маршрути №4 та №9 курсуватимуть із вул. Острозького на Пирогова й Гоголя (на ринок не заїжджатимуть). Тролейбусні маршрути №3 та №5 з масиву «Дружба» їхатимуть по вулицях Руській, Острозького, Пирогова, Гоголя. На масив «Дружба» — по маршруту.

Тролейбус №8 на зупинку «Газопровід» їхатиме по вулиці Острозького (на ринок не заїжджатиме).

КП «Тернопільелектротранс» приніс вибачення за тимчасові незручності.