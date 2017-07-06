На Тернопільщині у кожному районі проведуть навчання для загонів територіальної оборони (відео)

На Тернопільщині у кожному районі проведуть навчання для загонів територіальної оборони.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час перевірки проведення 10-тиденних командно-штабних навчань загону територіальної оброни Чортківського району.

Учасники навчань мають змогу не тільки освоїти методи тактичної підготовки, безпосередньо ознайомитися з різними видами озброєння, яке перебуває на користуванні в Збройних Силах України, а й пройти виховний вишкіл, який спрямований на залучення цивільного населення до охорони військових об’єктів та ліквідації терористичних і диверсійних груп на території області в умовах особливого періоду.

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«Хочу відзначити, що ми одна із передових областей у цьому питанні. Раніше ми вже проводили так звані стрілецькі дні, які плануємо продовжувати й надалі. Власне, їх проведення відбувається повністю за рахунок коштів місцевого бюджету. Дані ж навчальні збори вже фінансуються за кошти Міністерства оборони України, яке висловлює зацікавленість у реалізації подібних проектів. Водночас, до проведення таких навчань ми також плануємо в повному обсязі залучити й інші райони Тернопільської області. З місцевих бюджетів виділено майже 3 млн грн на підтримку обороноздатності Збройних Сил України, на підготовку військовослужбовців, на відновлення військових частин, які дислокуються в області», – зауважив Барна.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Сергій Попко відзначив важливість таких заходів для армії.

«Моє враження від навчань загону лише позитивне. Люди мотивовані, прибули на збори на добровільних засадах. Заняття проводяться під керівництвом професійних інструкторів. Вважаю, що це досить гідний рівень, і мені приємно, що в цьому також зацікавлені обласна державна адміністрація, міська влада та представники силових структур. Такі збори – це підняття патріотичного духу для населення, а також вишкіл і підбір військовослужбовців стрілецьких батальйонів, загонів оборони, які не дай Боже, але у випадку загрози, будуть виконувати свої обов’язки професійно», – переконаний Попко.