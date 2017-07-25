На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула місцева жителька. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 24 липня о 17.40 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про горіння житлового будинку у селі Підвисоке Бережанського району.

На виклик направили черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік особового складу.ю

Рятувальники виявили, що вогнем охоплено кухню та коридор одноповерхового житлового будинку. Площа загорання становила 16 м кв. На місці було виявлено тіло власниці без ознак життя.

О 18.20 пожежники вогонь локалізували, а о 19.06 повінстю загасили.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку, два дерев’яних вікна, двоє дерев’яних дверей.