На Тернопільщині 20 серпня відбудеться свято замку у Сидорові. Як повідомили УНІАН організатори заходу, в його рамках усі бажаючі зможуть взяти участь в обмолоченні зернових культур автентичним знаряддями праці, спробувати себе на майстер-класах гончарів та умільців з виготовлення ляльок-мотанок.

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На території святкування діятиме сувенірний намет, польова кухня та дитячі атракціони. О 17.40 на території замку розпочнеться концерт, а о 21.30 – вечірня забава.

Довідка УНІАН. Сидорівський замок – оборонна споруда середини XVII ст., пам'ятка архітектури місцевого значення.

Входить до 100 чудесних замків, палаців, фортець України. Розташований він в с. Сидорів Гусятинського району Тернопільської області та стоїть на високому пагорбі, що омивається з трьох сторін річкою...