Правоохоронці затримали львів’янина, який на Тернопільщині убив 38-річну жінку і скинув її тіло на дно ставу

Правоохоронці затримали львів’янина, який на Тернопільщині убив жінку. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 26-річний чоловік із своєю жертвою познайомився на сайті знайомств і запросив її в Калинівці Зборівського району, де проживав з 4-річним малюком, залишивши у Львові вагітну дружину.

38-річна сокільчанка на побачення приїхала близько опівночі в четвер, 17 серпня. Автобусом добралася до Золочева, а звідти – на таксі.

На березі ставка чоловік з жінкою розпили вино, покупалися, а далі жінка затіяла суперечку, бо чоловік категорично відмовився вести її до будинку, де був його син.

Під час конфлікту львів’янин вдарив свою нову знайому кулаком в обличчя, а коли вона пригрозила зверненням в поліцію, почав душити руками. Рот жертви закрив клейкою стрічкою, яку знайшов неподалік. Коли жінка перестала дихати, скинув її тіло у воду. Оскільки воно одразу спливло, підняв з води 14-кілограмовий камінь, замотав у футболку жертви і скинув її з дамби у став.

«Підозрюваний був певен, що тіло ще довго ніхто не знайде, бо залишився в Калинівці. До Львова поспішив у неділю, коли на ставі знайшли труп жінки і приїхали поліцейські», – розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Анатолій Гуска.

Учора 22 серпня чоловіка затримали у Львові, йому оголосили підозру у скоєнні злочину кваліфікованого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як повідомляв УНІАН, тіло невідомої жінки із ознаками насильницької смерті та замотаним у футболку каменем виявили у ставку неподалік Калинівки 20 серпня.