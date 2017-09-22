У січні-cерпні на Тернопільщині кількість отримувачів субсидій збільшилась в 1,9 рази

У січні-серпні 2017 року на Тернопільщині порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість отримувачів субсидій збільшилась в 1,9 рази до 237 тис. 240 господарств.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, у міських поселеннях субсидії призначено 115 тис. 193 домогосподарствам, у сільській місцевості – 122 тис. 47.

У серпні 2017 року кількість домогосподарств, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 59,7% від загальної кількості домогосподарств області, що на 4,8% більше, ніж у серпні 2016 року.

Серед домогосподарств, які отримали субсидії, 27,6% – домогосподарства з однієї особи, 24,3% – з двох, решта – з трьох та більше осіб.

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Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-серпні склала 18 млн 582 тис. грн, що на 17,5% менше відповідного показника в січні-серпні 2016 року.

З неї в міських поселеннях – 58 млн 510 тис. грн, у сільській місцевості – 60 млн 72 тис. грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в серпні 2017 року зменшився порівняно з серпнем 2016 року на 25,2% (на 45,9 грн) і становив 136,4 грн.