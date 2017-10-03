У Тернополі патрульні виявили таксиста у стані наркотичного сп’яніння. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інспектори побачили автомобіль таксі Daewoo Lanos, який не виконав вимогу дорожнього знаку.

При перевірці документів у 27-річного водія патрульні помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду в обласному наркодиспансері він відмовився.

На водія складено протокол за ч.2 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.3 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами).