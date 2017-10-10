На Тернопільщині обвинувачений у торгівлі наркотиками намагався уникнути відповідальності, потрапивши завдяки підробленим документами до війська.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, обвинувачений у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин групою осіб) не з‘являвся на слухання справи в суді через перебування у лавах Нацгвардії України, хоча згідно закону його не могли призвати до війська.

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Встановлено, що у серпні 2017 року невідомі особи підробили документ про те, що обвинувачений на обліку у Борщівському відділенні поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області не перебуває, в той час, коли Борщівським районним судом стосовно нього розглядалося кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України.

Підроблення документів призвело до безпідставного направлення юнака, підозрюваного у торгівлі наркотиками, на проходження служби в Національній гвардії України.

Прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.