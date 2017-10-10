На Тернопільщині обвинувачений у торгівлі наркотиками намагався уникнути відповідальності

13:47, 10 жовтня 2017
Тернопіль
18 0

Він намагався потрапити до війська завдяки підробленим документами.

Прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань / фото nabu.gov.ua

На Тернопільщині обвинувачений у торгівлі наркотиками намагався уникнути відповідальності, потрапивши завдяки підробленим документами до війська.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, обвинувачений у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин групою осіб) не з‘являвся на слухання справи в суді через перебування у лавах Нацгвардії України, хоча згідно закону його не могли призвати до війська.

Читайте такожСьогодні українська сторона з'ясує, як двоє прикордонників потрапили до рук ФСБ

Встановлено, що у серпні 2017 року невідомі особи підробили документ про те, що обвинувачений на обліку у Борщівському відділенні поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області не перебуває, в той час, коли Борщівським районним судом стосовно нього розглядалося кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України.

Підроблення документів призвело до безпідставного направлення юнака, підозрюваного у торгівлі наркотиками, на проходження служби в Національній гвардії України.

Прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #наркоторговець на Тернопільщині#підробні документи