На Тернопільщині працівник автомийки викрав з помитого ним автомобіля $200

На Тернопільщині 18-річний працівникавтомийки викрав з помитого ним автомобіля $200. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, гроші хлопець знайшов в бардачку.

Читайте такожНа Тернопільщині затримали чоловіка, який вкрав банківську картку і зняв з неї 18 тисячЗагалом там було близько тисячі доларів, відтак працівник вирішив взяти собі «чайові».

Гроші у юнака вилучили.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 Кримінального кодексу ("крадіжка").