На Тернопільщині працівник автомийки викрав з помитого ним автомобіля $200
13:38, 21 вересня 2017Тернопіль
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Власник одразу вияви пропажу й викликав на місце події правоохоронців.
REUTERS
На Тернопільщині 18-річний працівникавтомийки викрав з помитого ним автомобіля $200. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, гроші хлопець знайшов в бардачку.
Читайте такожНа Тернопільщині затримали чоловіка, який вкрав банківську картку і зняв з неї 18 тисячЗагалом там було близько тисячі доларів, відтак працівник вирішив взяти собі «чайові».
Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 Кримінального кодексу ("крадіжка").
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