На Тернопільщині внаслідок зіткнення таксі та швидкої авто медиків вилетіло у кювет (фото)
10:41, 26 жовтня 2017Тернопіль
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Встановлено, що водій таксі ВАЗ не надав перевагу в русі кареті швидкої і допустив зіткнення.
На Тернопільщині внаслідок зіткнення таксі та швидкої авто медиків вилетіло у кювет. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, ДТП сталася поблизу села Смиківці.
Встановлено, що водій таксі ВАЗ не надав перевагу в русі кареті швидкої і допустив зіткнення. Ніхто з учасників ДТП не постраждав.
На 56-річного водія таксі патрульні склали протокол за ст.124 КУпАП (ДТП). Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.
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