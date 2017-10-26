На Тернопільщині внаслідок зіткнення таксі та швидкої авто медиків вилетіло у кювет (фото)

На Тернопільщині внаслідок зіткнення таксі та швидкої авто медиків вилетіло у кювет. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, ДТП сталася поблизу села Смиківці.

Встановлено, що водій таксі ВАЗ не надав перевагу в русі кареті швидкої і допустив зіткнення. Ніхто з учасників ДТП не постраждав.

На 56-річного водія таксі патрульні склали протокол за ст.124 КУпАП (ДТП). Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.