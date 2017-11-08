У Тернополі рятувальники загасили пожежу в багатоповерховому будинку
10:19, 08 листопада 2017Тернопіль
41 0
Пожежа виникла на сходовій клітині сьомого поверху дев’ятиповерхового житлового будинку.
фото УНІАН
У Тернополі рятувальники загасили пожежу в багатоповерховому будинку. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 7 листопада на сходовій клітині сьомого поверху дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Київській.
Вогнем знищено тумбочку та пошкоджено облицювання стін.
Загорання ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки Управління ДСНС України у Тернопільській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter