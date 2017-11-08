У Тернополі рятувальники загасили пожежу в багатоповерховому будинку

10:19, 08 листопада 2017
Тернопіль
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Пожежа виникла на сходовій клітині сьомого поверху дев’ятиповерхового житлового будинку.

фото УНІАН

У Тернополі рятувальники загасили пожежу в багатоповерховому будинку. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 7 листопада на сходовій клітині сьомого поверху дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Київській.

Вогнем знищено тумбочку та пошкоджено облицювання стін.

Загорання ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки Управління ДСНС України у Тернопільській області.

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Теги: #новини Тернопільщини#пожежа в будинку