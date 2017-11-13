У Тернополі відбулися урочистості з нагоди відзначення 100-річчя відродження Української автокефальної православної церкви. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в заході взяли митрополит УАПЦ Макарій, єпископи, духовенство. Привітати присутніх з визначною подією керівники області та міста.

«Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка 2017 рік ми проводимо в рамках відзначення 100-річчя української революції. Елементом ж відродження української державності у 1917 році було відродження української церкви. Саме з цього та з формування української автокефальної церкви розпочався процес духовного відродження України», – зауважив під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Він принагідно висловив переконання, що церква відроджувалася не тільки тому, що мала у своєму складі потужне духовенство, а й тому, що серед духовенства були вояки Української Народної Республіки. І це призвело до цікавого симбіозу духовного середовища з громадським.

«Сьогодні змінилися лише обставини. Ворог у нас один. Так як колись в умовах української революції, тепер він також намагається знищити українську помісну церкву на сході України. Тому наше завдання, об’єднуючи всі українські церкви на території Тернопільської області та України, відродити ідею єдиної помісної церкви», – наголосив голова ОДА.