Тернопільська область однією з перших в Україні сформувала електронну базу пацієнтів. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив заступник голови ТОДА Юрій Юрик.

«Орієнтовно до 4 грудня даний реєстр буде повністю завершений і тоді ми отримаємо реальну картину кількості населення у зоні обслуговування того чи іншого округу», – сказав Юрик.

Він зауважив, що з початку 2018 року відбуватиметься подвійне фінансування медичної галузі: за рахунок медичної субвенції та Національної служби здоров’я.

«У той же час діюча система охорони здоров’я не припинятиме своєї роботи, реформування даної галузі та перепрофілювання лікувальних закладів здійснюватимуться паралельно», – уточнив Юрик.

За даними начальника управління охорони здоров’я ТОДА Володимира Богайчука, для Тернопільської області на розвиток первинної ланки медичної допомоги з державного бюджету передбачено 178 млн грн. Насамперед ці кошти спрямують на матеріально-технічне переоснащення медичних установ. «Сьогодні ми працюємо над тим, щоб кожний центр первинної медико-санітарної допомоги зміг переформатуватися в комерційне підприємство. Це робиться з тією метою, щоб у подальшому медичний заклад мав змогу укладати договір з Національною службою здоров’я для проплати за надання медичних послуг», – додав Богайчук.

Серед плюсів впровадження медичної реформи він виділив забезпечення кожного сімейного лікаря комп’ютером та доступом до мережі Інтернет. Крім того, суттєво збільшиться рівень заробітної плати, медики отримуватимуть від 8,5 тис. грн до 20 тис. грн.

«На сайті управління охорони здоров’я функціонує електронна система, в якій пацієнт може ознайомитися з усіма сімейними лікарями, зокрема, у Тернопільській області. Кожен громадянин має право обрати собі будь-якого лікаря. У свою чергу, медичний фахівець може укласти угоди близько з 2-ма тисячами пацієнтів», – розповів Богайчук.

Він висловив переконання, що впровадження реформи дасть можливість не лише покращити якість надання лікарських послуг пацієнтам, а й зупинити міграцію кваліфікованих медичних фахівців за кордон.