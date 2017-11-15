На Тернопільщині 17 листопада за участю патріарха УГКЦ відкриють меморіал пам’яті жертв псевдособору 1946 року

На Тернопільщині 17 листопада за участю патріарха Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава відкриють меморіал пам’яті жертв псевдособору 1946 року. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, меморіал постане в селі Мушкатівка Борщівського району.

Автором меморіалу є місцевий митець Роман Романишин.

Меморіал встановлений в пам’ять про подію, коли більшовицька влада, вбачаючи велику загрозу в діяльності церкви, яка за жодних обставин не бажала співпрацювати з комуністичним режимом і всіляко підтримувала своїх вірян у нелегкі для них часи, організувала псевдособор.

8 березня 1946 року на Святоюрській горі у Львові відбувся за наказом Сталіна була ліквідована Українська греко-католицька церква. Псевдособор узаконив репресії проти греко-католиків, тисячі священиків та вірних відправили на заслання і кинули у тюрми. А УГКЦ насильно приєднали до Російської православної церкви.