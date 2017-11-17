У Тернополі на пішохідному переході водій збив 10-річного хлопця.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інцидент стався учора 16 листопада близько 13 год на вул. Тарнавського.

Встановлено, що водій Fiat збив хлопця, який переходив дорогу на пішохідному переході. Дитину забрала швидка. За попередніми даними, у нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забиття правого коліна.

Усі обставини аварії встановлюють слідчі. За попередніми даними, 62-річний водій був тверезим.

З початку року патрульні зареєстрували 29 ДТП з дітьми, з них – 22 з потерпілими, у яких травмувалося 23 дітей, одна дитина загинула.