На Тернопільщині в Підволочиській ОТГ відкрили ЦНАП (фото)

На Тернопільщині в Підволочиській ОТГ відкрили центр адміністративних послуг населенню.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ЦНАП у Підволочиській об’єднаній територіальній громаді відкрили завдяки ініціативності жителів та співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ.

Участь у відкриття взяли голова ТОДА Степан Барна, керівник німецько-українського проекту GIZ «Реформа управління на сході України» Тарас Журавель, голова Підволочиської селищної ради Віталій Дацко та представники громадськості.

«ЦНАПи дозволяють відчути комфорт людям, які живуть в об’єднаних територіальних громадах. У ЦНАПі ви зможете отримати більш, ніж 140 послуг, які надаватимуться автоматично без участі людини. Усе це в рамках спільної стратегії – децентралізації», – сказав під час виступу Барна.

Також очільник Тернопільщини подякував мешканцям Підволочиської громади за ініціативи, які вони пропонують у рамках децентралізації, адже за два роки Підволочиський район отримав від держави понад 30 млн грн.

«Цього року у Підволочиському районі: Підволочиській, Скалатській, Новосілківській, Скориківській громадах реалізовуються проекти на загальну суму 17 млн грн, які виділені державою. Завдяки стратегії децентралізації нас почули та побачили партнери, у тому числі й організації ООН. ЦНАП за рахунок коштів ООН змогли відкрити у Шумській ОТГ, а сьогодні – завдяки проекту GIZ, який виділив на цю справу майже 1,2 млн грн. Громада до цього процесу також долучилася, що є свідченням того, що напрямок розвитку регіону, який ми спільно напрацювали, дає очевидний результат. Дякую усім, хто долучився до цього процесу», – сказав Барна.

Керівника проекту GIZ «Реформа управління на сході України» Тарас Журавель наголосив, що послуги повинні надаватися легко та зручно, швидко і прозоро.

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«Найголовніше, щоб громадяни, які прийдуть у ЦНАП, отримали якісні послуги та виправдалися їхні очікування.У 2014-2015 роках, коли почали створюватися об’єднані громади, ми відповідним чином відреагували на це. Спільно з Мінрегіону та Мінекономіки організували конкурс для ОТГ і дуже приємно, що саме Підволочиська громада була обрана однією з переможців цього конкурсу. Зараз ми бачимо результат цієї співпраці і дуже приємно, що з’явився такий ЦНАП і громадяни справді зможуть отримувати в зручних умовах якісні послуги. Дуже важливо, що зручні умови створені не лише для громадян, а й для самих адміністраторів та людей, які працюватимуть у центрі», – зазначив Журавель.

Голова Підволочиської селищної ради Віталій Дацко відзначив важливість реформи децентралізації, яка дала можливість районам отримати значні кошти.

«Сьогодні ми самі робимо нову історію, яка вбачає покращення життя людей. Завдяки Президенту України та уряду проходить багато реформ. Однією з найкращих вважаю реформу децентралізації, адже лише спільними зусиллями ми зможемо зробити покращення у суспільстві. Важливим є те, що покращення ми можемо робити завдяки співпраці з обласною державною адміністрацією, обласною радою, державними органами, місцевим самоврядуванням та міжнародними партнерами. Завдяки виграному проекту ми протягом чотирьох місяців зробили ремонт, придбали нову техніку та столи, аби створити зручні умови для людей та забезпечити гідне отримання адміністративних послуг», - сказав під час вситупу Віталій Дацко.