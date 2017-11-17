У Тернопільській області у жовтні найбільше подорожчали яйця та молоко, подешевшали – цукор та овочі

На споживчому ринку Тернопільської області у жовтні в порівнянні з вереснем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласному управлінні статистики.

Подешевшали цукор – на 11,6%, овочі – на 4,9%, фрукти – на 2,8%.

Натомість яйця подорожчали на 13,5%, молоко – на 8%, кисломолочний сир – на 5,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,9%, у т.ч. алкогольні напої – на 2,0%, тютюнові вироби – на 1,8%.

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Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива не змінилися. При цьому утримання та ремонт житла подорожчали на 0,9%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 1%, у т. ч. вартість медичних послуг зросла на 6,6%, фармацевтичної продукції – на 0,7%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 2,3% спричинено в основному подорожчанням палива та мастил на 5%. Разом з тим відбулося здешевлення перевезень залізничним пасажирським транспортом на 4,9%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 7,1%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 1,2%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 11,7%.