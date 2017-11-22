Спортсмен з Тернопільщини Андрій Пушкар здобув перемогу на Кубку світу серед професіоналів з армреслінгу (відео)

Спортсмен з Тернопільщини Андрій Пушкар здобув перемогу на Кубку світу серед професіоналів з армреслінгу. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Кубок світу серед професіоналів з армреслінгу Zloty Tur World Cup-2017 проходив впродовж трьох днів у польському місті Румя .

Цьогоріч змагання відбувались у незвичному форматі, який поєднав класичний турнір і армфайт-поєдинки Vendetta All Stars, на які зібрались найсильніші спортсмени з усієї планети.

Пушкар переміг на праву руку важчого від нього на 10 кг 140-кілограмового американця Майкла Тода.

Як повідомляв УНІАН, Пушкар є неодноразовим чемпіоном світу серед аматорів, 6 разів він виборював пояс абсолютного чемпіона світу серед професіоналів.