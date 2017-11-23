У Тернополі внаслідок пожежі згорів автомобіль
10:27, 23 листопада 2017Тернопіль
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Пожежа виникла у гаражному приміщенні, будівлю врятовано.
фото ДСНС
У Тернополі внаслідок пожежі згорів автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався сьогодні 23 листопада о 04.21. Пожежа виникла у гаражному приміщенні на вул. Гайова.
Вогонь знищив автомобіль «Мерседес».
Загорання ліквідовано черговими караулами частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Від вогню врятовано будівлю.
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