У Тернополі внаслідок пожежі згорів автомобіль

Пожежа виникла у гаражному приміщенні, будівлю врятовано.

У Тернополі внаслідок пожежі згорів автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався сьогодні 23 листопада о 04.21. Пожежа виникла у гаражному приміщенні на вул. Гайова. Вогонь знищив автомобіль «Мерседес». Загорання ліквідовано черговими караулами частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Від вогню врятовано будівлю.

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