На Тернопільщині відбудеться всеукраїнських форум пасічників. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відбудеться форум у готельному комплексі «Avalon Palace», що у Тернополі на пр. Ст. Бандери, 2. Початок реєстрації учасників – о 9.30 год.

За даними департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, пасічники зберуться для того, щоб оговорити кооперацію в галузі бджільництва.

Також під час форуму планують підняти теми створення сприятливих умов розвитку бджільництва в області та можливості виходу на зовнішні ринки для експорту продукції. Результатом зустрічі має стати створення об’єднання бджолярів для подальшої співпраці.

Участь у форумі візьмуть пасічники з усієї області, а також з інших регіонів України.

Організатори заходу: департамент агропромислового розвитку ТОДА та Спілка пасічників України.

За даними департаменту, станом на 1 січня 2017 року в усіх категоріях господарств області утримується 55,7 тис. бджолосімей, в тому числі, в сільгосппідприємствах – 0,5 тис. бджолосімей. Виробництво меду за 2016 рік склало 867 т, сільгосппідприємствами – 8 т.

В області є лише один обслуговуючий кооператив «Медовик», який у 2017 році створено в селі Бонівка Кременецького району.