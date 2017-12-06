На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула 85-річна жінка
10:21, 06 грудня 2017Тернопіль
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Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння в ліжку.
фото УНІАН
На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула 85-річна жінка. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа трапилась у кімнаті житлового будинку в м. Борщів на вул. Вовківська.
Вогнем знищено ліжко, речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін на площі 12 м кв. Внаслідок пожежі загинула власниця помешкання.
На місці події працювали слідчо-оперативна група Національної поліції та інспектор Борщівського РВ Управління ДСНС.
Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння в ліжку.
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