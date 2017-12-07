На Тернопільщині освоїли 41,7% коштів субвенції, наданої на підтримку громад

На Тернопільщині на казначейські рахунки надійшли субвенційні кошти в обсязі 102,653 млн грн (88,8% від запланованого), з яких освоєно 48,2 млн грн або 41,74 %.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на даний час практично завершили освоєння субвенції Новосільська сільська рада Підволочиського району, Гримайлівська селищна рада Гусятинського району, Трибухівська сільська рада Бучацького району. Завершують освоєння виділених коштів Великогаївська сільська рада Тернопільського району – 75%, Коропецька селищна рада Монастириського району – 70%, Підволочиська селищна рада Підволочиського району – 65 %. У той же час, згідно даних Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області, ще не здійснили видатки за рахунок субвенції Лопушненська сільська рада Кременецького району, Озерянська сільська рада Борщівського району, Почаївська міська рада Кременецького району.

Загалом облдержадміністрацією було надано позитивні висновки по 177 проектних заявках, які відповідають напрямкам використання субвенції, на проекти вартістю 128,949 млн грн, з яких 114,240 млн гривень кошти субвенції, що складає 98,92 % від загальнообласного обсягу.

За оперативною інформацією, комісією при Мінрегіоні розглянуто та погоджено можливість реалізації 174 проектів вартістю 128,496 млн грн, у тому числі 113,950 млн грн за рахунок субвенції, що складає 98,66 % від загального обсягу.

Із 174 проектів, які планується реалізувати в поточному році об'єднаними територіальними громадами, 118 – об'єкти будівництва, реконструкції та капітальні ремонти будівель і споруд, 31 – ремонти вулиць, доріг, тротуарів та об'єкти благоустрою, 18 – закупівля техніки та обладнання для комунальних підприємств, 4 – розроблення проектної документації. Загальний обсяг виконаних робіт по об'єктах будівництва складає понад 60%.