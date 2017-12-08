Активісти та тернополяни влаштували пікет перед рестораном, в якому працівники мерії святкували День місцевого самоврядування (фото)

Активісти та тернополяни влаштували пікет перед рестораном, в якому міський голова Сергій Надал, окремі депутати та керівники структурних підрозділів міської ради учора ввечері святкували День місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, під ресторан прийшли активісти «Автомайдану», «Самооборони» та люди, які протестують проти забудов під їхніми вінками, зокрема, біля палацу культури «Березіль», а також проти переведення котелень на шкідливе торф’яне паливо.

В руках протестанти тримали плакати з написами «Надал і Бесмага, коли ви нажеретеся» (Василь Бесага – головний архітектор міста - УНІАН), «Ні забудові «Березолю», «Влада міста – це мешканці, а не чиновники», «Вимагаємо громадські обговорення», «Надал, ми за тебе не голосуємо», «Геть Надала і «Свободу»!».

Представник «Самооборони» та руху «Вільні люди» Іван Ковалик на своїй сторінці в Фейсбуці написав, що зважаючи на багато проблемних питань, зокрема сумнівні земельні оборудки та встановлення котелень на торфі, тернополяни прийшли під ресторан, щоб слуги громади почули їх голос в особливий день.

«Коли прийшли люди, народним обранцям чомусь стало незручно. Але чому? День місцевого самоврядування це свято всієї громади. Це якраз той день коли треба йти назустріч один одному. Мене також дуже здивувала присутність на цьому застіллі, на якому частина гостей відверто трохи забагато випили «оковитої», представників правоохоронних органів. Адже правоохоронці мали б зберігати певну субординацію з чиновниками, частина яких є фігурантами кримінальних проваджень. Як може керівник міського відділу поліції, патрульної поліції та прокурор міста сьогодні випивати з чиновниками, а завтра об’єктивно вести справи?», – поділився думками у своєму дописі Ковалик.