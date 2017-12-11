На Тернопільщині у Ланівцях у школі відкрили тир для школярів (фото)

10:32, 11 грудня 2017
Тернопіль
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Мер Ланівців Роман Казновецький сподівається, що тир не лише допоможе учням попрактикуватись у стрільбі з пневматичної зброї, а й допоможе виховати справжніх патріотів.

Фото прес-служби ТОДА

На Тернопільщині на базі Ланівецької ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів відкрили тир для школярів. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, одним з ініціаторів відкриття тиру став вчитель предмету «Захист Вітчизни» Дмитро Харчук, який є учасником бойових дій у зоні антитерористичної операції та головою обласної організації «Учасники АТО Тернопільської області».

Фото прес-служби ТОДА

«Спілкуючись з військовими я дізнався, що тир є одним з найкращих в області. Двоярусний навчальний клас в надземній частині, а практичні заняття зі стрільби проходитимуть під землею. Дмитро Харчук пройшов АТО, діти можуть пишатись таким наставником», – зазначив під час відкриття тиру перший заступник голови Ланівецької РДА Олександр Батожний.

Фото прес-служби ТОДА

Міський голова Ланівців Роман Казновецький висловив сподівання, що стрілецький тир не лише допоможе учням шкіл району відпрацьовувати теоретичні знання і практикуватись у стрільбі з пневматичної зброї, а й допоможе виховати справжніх патріотів.

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