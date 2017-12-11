На Тернопільщині у Ланівцях у школі відкрили тир для школярів (фото)

На Тернопільщині на базі Ланівецької ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів відкрили тир для школярів. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, одним з ініціаторів відкриття тиру став вчитель предмету «Захист Вітчизни» Дмитро Харчук, який є учасником бойових дій у зоні антитерористичної операції та головою обласної організації «Учасники АТО Тернопільської області».

«Спілкуючись з військовими я дізнався, що тир є одним з найкращих в області. Двоярусний навчальний клас в надземній частині, а практичні заняття зі стрільби проходитимуть під землею. Дмитро Харчук пройшов АТО, діти можуть пишатись таким наставником», – зазначив під час відкриття тиру перший заступник голови Ланівецької РДА Олександр Батожний.

Міський голова Ланівців Роман Казновецький висловив сподівання, що стрілецький тир не лише допоможе учням шкіл району відпрацьовувати теоретичні знання і практикуватись у стрільбі з пневматичної зброї, а й допоможе виховати справжніх патріотів.