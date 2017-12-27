На Тернопільщині втопився 29-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло загиблого виявили в річці Гнізда між селами Грабовець та Баворів Тернопільського району.

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На місце події виїжджала слідчо - оперативно група, яка встановила особу невідомого. Ним виявився мешканець села Застав’є.

При проведенні поверхневого огляду на тілі загиблого слідів насильницької смерті не виявили. Як повідомив начальник Тернопільського відділення поліції Віктор Волощук, за даними проведеної судмедекспертизи чоловік захлинувся водою.