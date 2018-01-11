У 2017 році платники податків Тернопільської області сплатили 5,1 млрд грн платежів.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 1,42 млрд грн більше, ніж у 2016 році.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 2,165 млрд грн. Порівняно з 2016 роком надходження збільшились на 663 млн грн або у 1,4 рази.

Серед основних бюджетоутворюючих платежів найбільше (984,3 млн грн) надійшло від сплати податку на додану вартість, що у 1,5 рази більше факту минулого року. Також надійшло 137,6 млн грн податку на прибуток та 49,8 млн грн акцизного податку.

Місцеві бюджети протягом 2017 року отримали від платників 2,933 млрд млн грн, що порівняно з попереднім роком на 756,6 млн грн більше.