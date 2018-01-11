Два колективи Тернопільської обласної філармонії отримали статуси академічних.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з цієї нагоди сьогодні в обласній філармонії відбувся святковий концерт.

З новим статусом творчий колектив симфонічного оркестру та хоровий колектив філармонії привітав голова ТОДА Степан Барна, який зачитав відповідний наказ Міністерства культури України.

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Він також повідомив, що за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерністю звання «Заслужений артист України» отримала й артистка хору Оксана Скрипчук.

«Культура сьогодні об’єднує держави, єднає народи. Культура підтримує наших солдат на сході України. Тому я можу з впевненістю заявити, що в нашій області за останні майже три роки, відколи я очолюю обласну державну адміністрацію, культура не почувається обділеною. З обласного бюджету ми вкладаємо понад 120 млн грн в обласні заклади сфери культури. Зокрема, в нас є понад 3 600 працівників культури, і я знаю точно, що всі вони забезпечені заробітними платами. Водночас, в багатьох будинках культури області здійснюються капітальні ремонти – замінюються вікна, перекриваються дахи тощо. І робимо ми це все спільними зусиллями. Тому хочу подякувати кожному, хто долучається та використовує ці можливості», – сказав під час виступу керівник області.