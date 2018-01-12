У Тернополі двоє нетверезих вимагали від поліцейських серед ночі відвезти їх додому

У Тернополі двоє нетверезих вимагали в поліцейських серед ночі відвезти їх додому.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора 11 січня близько 4 год ранку до службового автомобіля патрульних на Театральному майдані підійшли двоє чоловіків і захотіли, щоб патруль доставив їх за місцем проживання. Очевидно було, що вони знаходяться у стані сильного алкогольного сп’яніння.

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Інспектори зробили зауваження громадянам, але вони відповіли лайкою, почали агресивно і неадекватно поводитися, спробували зірвати головний убір з патрульного. Правопорушників поліцейські одразу затримали і доставили до відділку поліції. Там встановили їх особи і провели поверхневу перевірку.

У 39-річного дебошира патрульні виявили згорток з невідомою речовиною, схожою на наркотичну. На нього охоронці порядку склали 3 адміністративні протоколи за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство), ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейських) та ст. 178 КУпАП (поява у громадському місці в нетверезому стані). Далі його передали слідчому для з’ясування усіх обставин.

А 45-річному чоловіку винесли постанову за ч.1 ст. 178 КУпАП.