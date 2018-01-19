На Тернопільщині СБУ викрила цех з несанкціонованого виробництва спиртного.

Як повідомили УНІАН у Секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області,

мешканець Збаразького району налагодив у власному помешканні підпільне виробництво напоїв, які реалізовував місцевим підприємцям.

Для маскування підробки він використовував фальшиві акцизні марки та етикетки відомих вітчизняних брендів.

Під час обшуків у помешканні зловмисника співробітники СБ України виявили понад 400 л сурогату, сировину та засоби виробництва, що використовувалися для виготовлення фальсифікату.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 199 та ст. 204 Кримінального кодексу України.

Операція з викриття протиправних дій проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури спільно з фіскальною службою.